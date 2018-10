Anton Johansson. Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Anton Johansson har spelat fyra matcher för Örebro i SHL under säsongen. Men några fler ser det inte ut att bli. 19-åringen byter nämligen till Oskarshamn i Hockeyallsvenskan för resten av säsongen.

Oskarshamn hade i förra veckan inne Ken Jäger från Rögle som provtränade med klubben. Men det blev inget med schweizaren och nu står det istället klart att Örebros forward Anton Johansson förstärker den allsvenska tvåan för resten av säsongen.

— Anton behöver mer speltid för sin utvecklings skull och i dagsläget kan vi inte erbjuda det. Därför väljer vi att placera honom i en miljö där vi tror att han kommer att fortsätta utvecklas i positiv riktning, säger Örebros sportchef Niklas Johansson i en kommentar på klubbens hemsida.

LETAT EFTER FORWARD

I samband med att övergången blev klar så skickade Oskarshamn ut ett pressmeddelande.

— Vi har ju sökt efter en forward som kan ge oss extra numerär och större konkurrenssituation på forwardssidan. I Anton får vi in en hårt jobbande center med bra fart på rören som vi tycker har egenskaperna för att passa bra in i vårt spelsätt, kommenterar sportchefen Per Kenttä i pressmeddelandet.

Strax därefter kom en korrigering gällande kontraktet. Det som från Örebros sida lät som ett lån var i själva verket ett avbrutet kontrakt med SHL-klubben och forwarden har alltså skrivit ett kontrakt med Oskarshamn för resten av säsongen.

— Jag vill också poängtera att det inte är något lån, utan Anton skriver ett kontrakt med oss, säg Per Kenttä till klubbens hemsida.

Anton Johansson har varit ett flitigt namn i juniorlandslags-sammanhang och spelade U18-VM förförra säsongen. Han har även medverkat i tre landskamper under säsongen. Han fanns dock inte med i den trupp som förbundskapten Tomas Montén presenterade inför JVM-genrepet i Tjeckien i november.

Hittills under säsongen har det blivit fyra matcher i SHL för Johansson och noll poäng. I Superelit för Örebros J20 har det blivit fem matcher och fyra poäng.