Här har ni en svensk vars skadeproblem aldrig vill ta slut. Gustav Olofsson blir borta i srx månader efter en axeloperation.

23-årige Gustav Olofsson har haft sin beskärda del av skador. Han har framför allt haft problem med sina axlar och har nu åkt på det som beskrivits som hans femte axelskada i karriären.

Den här är inte av det roligare slaget. Han har opererat högeraxeln och blir borta i sex månader. Det kan innebära att säsongen redan är över. Olofsson hann bara spela två matcher för sitt nya lag, Montréals farmarlag Laval Rocket. Dit trejdades han från Minnesota i samband med säsongspremiären.

Det här är inte första gången backen får en säsong förstörd av skador. 2014/2015 spelade han bara en enda match på hela säsongen.

Den tidigare JVM-backen har spelat 56 matcher i NHL. Samtliga för Minnesota,

