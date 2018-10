Auston Matthews tvingades kliva av Torontos senaste match med en skada. Nu meddelar Toronto att stjärnan blir borta minst fyra veckor med en axelskada.

Auston Matthews har inlett säsongen strålande med 16 poäng på 10 matcher. Men han skadades i lördags mot Winnipeg och nu kommer domen: Axelskadad och borta i minst fyra veckor.

Auston Matthews (shoulder) is expected to be out a minimum of four weeks and will be placed on injured reserve today. #LeafsForever

— Leafs PR (@LeafsPR) October 29, 2018