New Jersey sitter på en av ligans bästa målvaktsuppsättningar när alla är skadefria. Därför skickas Eddie Läck ned i AHL.

Cory Schneider har i sina bästa stunder varit en världsmålvakt och Keith Kinkaid har storspelat när Schneider varit skadad. Nu är den förstnämnda tillbaka från skada och är redo för spel i NHL. Då får Eddie Läck spela sig i form i AHL.

Läck har inte fått spela något under säsongsupptakten utan har fått finna sig i att vara backup bakom den mycket imponerande Kinkaid. Därför skickas han till farmarlaget på ett så kallat ”conditioning loan” för att han ska få speltid. Han räknas dock alltjämt som en del av NHL-truppen. Svensken spelade förra säsongen åtta matcher i NHL och 21 i AHL för Calgarys respektive New Jerseys organisationer.

Cory Schneider var också på ett sådant lån hos Binghamton och gjorde tre matcher innan han nu kallades upp på riktigt av New Jersey.

#NJDevils has recalled goaltender Cory Schneider from his conditioning loan in Binghamton (AHL). He will be at practice this morning.

In addition, the club has assigned goaltender Eddie Lack to Binghamton on a conditioning loan (he will count as on the NHL roster).

— New Jersey Devils (@NJDevils) October 29, 2018