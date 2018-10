Elias Pettersson är tillbaka i gammalt gott slag efter sin hjärnskakning. Tidigt på tisdagsmorgonen lämnade han isen som tvåmålsskytt och matchvinnare när Vancouver Canucks besegrade Minnesota Wild med 5–2. Det tog in honom på en exklusiv lista över målskyttar i NHL-historien.

Sju matcher – sju mål.

Elias Pettersson återupptog i natt sin rookiesuccé efter det temporära avbrottet till en följd av hjärnskakningen mot Florida Panthers 13 oktober. Efter att ha gått poänglös från 0–5-förlusten mot Pittsburgh Penguins i helgens comeback slog 19-åringen till med två nya mål i nattens hemmamöte med Minnesota Wild.

Och det var två viktiga mål.

Framspelad av Michael del Zotto prickade Pettersson in 3–1 med sitt patenterade direktskott i den andra perioden.

Han följde upp det med fixa 4–2 i tredje perioden. Detta efter ett friläge sedan Brock Boeser frispelat svensken. Pettersson avslutade iskallt genom att skjuta pucken ribba in.

Elias Pettersson, som utsågs till matchens första stjärna, har nu tio poäng (7+3) på sina sju första matcher som NHL-spelare. Han är en av blott 22 spelare i ligans historia som lyckats skjuta sju mål eller fler på sina första sju NHL-matcher. Andra spelare på den listan är bland annat Jevgenij Malkin, Pat LaFontaine och Tomas Hertl.

Elias Pettersson of the @Canucks is the 22nd player in League history to score at least seven goals through his first seven career games and just the eighth to do so in the NHL’s modern era (since 1943-44). #NHLStats #MINvsVAN pic.twitter.com/UgrVe6xfb6

— NHL Public Relations (@PR_NHL) October 30, 2018