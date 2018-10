Anton Johansson har spelat fyra matcher för Örebro i SHL under säsongen. Men några fler ser det inte ut att bli. 19-åringen byter nämligen till Oskarshamn i Hockeyallsvenskan för resten av säsongen. LÄS MER: Får lämna laget – efter t

Ken Jäger har haft svårt att platsa i Rögle under säsongen och har därför tränat med Oskarshamn de senaste dagarna. Men nu står det klart att det inte blir något och han återgår till Rögle. Ken Jäger var rätt uppskriven när han vär

Vi har fått se mängder med sköna juniorer i SHL och Hockeyallsvenskan under säsongsinledningen. Juniorer som kommer in och på ett oblygt sätt tar för sig. Nedan ger jag mig i kast med att försöka ranka dessa efter mitt egna tycke och smak.

11 oktober, 2018

De har inlett Hockeyallsvenskan strålande med bara en förlust på det sju inledande omgångarna. Dessutom har Oskarshamns målvaktspar bara släppt in elva mål hittills. Det finns alltså all anledning för sportchefen Per Kenttä att vara nöjd o