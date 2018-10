Åke Norström förnekar att Anders "Masken" Carlsson varit uppe till diskussion. Foto: Bildbyrån

Leksand ska se över den sportsliga verksamheten och i en intervju med Hockeypuls så berättar klubbens ordförande Åke Norström att man söker en General Manager som kan skapa en röd tråd genom hela föreningen. Även fast han pratar om en annan nyans gällande kulören på tråden.

— Vi har herr-, dam- och juniorlag. Därför måste du ha ett tänk genom alla lag och någon måste hålla ihop hela sporten. Det måste finnas en blåvit tråd i Leksands IF.

Samtidigt förnekar han att Anders ”Masken” Carlsson varit uppe till diskussion.

LÄS MER: Jagas av Leksand – har diskuterats även hos Brynäs

Leksand har åkt upp och ner mellan SHL och Hockeyallsvenskan de senaste åren och nu ska man förändra i den sportsliga organisationen. Man har tittat på hur andra lag byggt sina sportsliga verksamheter och för åtta dagar sedan gick man ut på sin hemsida och berättade att man sökte en General Manager.

— Den personen ska ha ett övergripande ansvar över sporten. Det säger det mesta. Han ska jobba efter en treårsplan. Hur vi ska träna, spela och bygga framtidens Leksands IF, berättar klubbens ordförande Åke Norström för Hockeypuls.

IDÈN FÖDDES VID OVÄNTADE AVANCEMANGET

Leksand vill nu ha en person som styr över hela den sportsliga verksamheten och ordföranden får frågan av Hockeypuls reporter om inte en sådan plan funnits tidigare.

— Det jag ville förklara tidigare var att det slutade med att vi gick upp våren 2016. Vi trodde inte att det var möjligt. Det tog lång tid innan man fattade det, men verkligheten kom ifatt oss snabbt. Vi behövde spelare som kunde spela i SHL.

Åke Norström berättar att det var där och då idén om en GM föddes, men han kan inte riktigt svara på varför en sådan tjänst inte tillsattes redan då hos klubben som sedan dess haft ett sportråd, Mikael Karlberg som sportchef och just nu Christer Siik som bland mycket även har ansvar för sporten.

FÖRNEKAR ATT HAN DISKUTERATS

Ordföranden vill inte ge någon tidsplan på när en General Manager kan vara på plats och han förnekar att Anders ”Masken” Carlsson, som ryktats till klubben, har varit uppe till diskussion, men säger samtidigt att inget namn är uteslutet. ”Masken” har ju en historik som både spelare och sportchef i klubben.

— Massor av personer kan nog passa in. Det viktigaste av allt ihop är ledaregenskaper. Vi har en hög kunskap på nuvarande ledare i klubben.

Nuvarande huvudtränaren Leif Carlsson och allt-i-allon Christer Siik är också namn som nämts som potentiella kandidater att ta rollen. Men Åke Norström vill inte ge några besked om de två är mer aktuella än någon annan och han personligen ska inte ha fått några intresseanmälningar om tjänsten från dessa.

Norström öppnar dock upp för att det eventuellt skulle kunna vara bra att få in någon utifrån. Det har ju lyckats i klubben innan.

— Ser man till Leksands historia kan det vara bra att ta in personer utifrån. Som Zabrodsky och Des Moroney på 60-talet, Wayne Fleming under sin tid. Alla tillförde ny kultur och nytänkande. Man kan tänka i de banorna också, att man vill förnya, berättar han för Hockeypuls.