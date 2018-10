Ottawas målvakt Mike Condon stod för en dundertavla i nattens match mot Arizona när han släppte in ett löst skott från bortre blålinjen. Nu placeras den 28-åriga amerikanen på waivers av det kanadensiska huvudstadslaget.

Det var med drygt fem minuter kvar av den första perioden i nattens möte som olyckan var framme för Mike Condon. I spel fyra mot fem dumpade Arizonas stjärnforward Derek Stepan ned pucken mot Condon från mittzonen. Condon missbedömde dock puckens bana, som retsamt studsade in mellan benskydden på 28-åringen.

Målet innebar 3–0 till Arizona och innebar slutet på Mike Condons match, då han blev utbytt till förmån för Craig Anderson.

Nu kommer nästa smäll för Condon. Enligt John Shannon på Sportsnet har Ottawa valt att sätta upp amerikanaren på waivers och i stället valt att kalla upp 35-årige Mike McKenna från farmarlaget Belleville.

With Mike Condon being placed on waivers, sounds like the Senators will recall 35 Year Old Mike McKenna to back-up Craig Anderson.

