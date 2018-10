Oliver Ekman Larsson. Foto: Matt Kartozian-USA TODAY Sports

Arizona Coyotes fortsätter att vräka in mål och vinna matcher. I nattens 5–1-seger mot Ottawa Senators prickade Oliver Ekman Larsson in sitt första mål som kapten för Coyotes när laget tog sin fjärde raka seger.

– Vi gör många bra saker på isen just nu, säger svensken till Fox Sports.

I början av säsongen hade Arizona Coyotes stora besvär att få in pucken i mål. Laget gick mållöst från tre av sina fyra första matcher och gick förlorande från fem av de sju första matcherna. Sedan dess har det dock vänt – rejält.

När Ottawa Senators kördes över med 5–1 i natt var det lagets fjärde raka seger. Under den sviten har man 20–4 i målskillnad. Bland annat efter en 7–1-seger mot Tampa Bay Lightning härom natten.

– Vi gör många bra saker på isen just nu och det är det som gör att vi gör så många mål. Kul att göra det inför fansen här hemma också, det betyder mycket, säger Oliver Ekman Larsson till Fox Sports.

GJORDE MÅL – FRÅN EGEN BLÅLINJE

Den svenske kaptenen sköt sitt första mål för säsongen när han fastställde slutresultatet till 5–1 i powerplay. Detta efter en bra skymning framför kassen av Derek Stepan.

– Vi måste göra de små sakerna och det är en viktig del av vårt spel att få in folk framför mål. Målvakten kommer få svårt att stoppa pucken om vi har många kroppar där framför. ”Step” gjorde ett bra jobb på mitt mål och det var skönt att se pucken gå in, säger ”OEL”.

Just Stepan svarade för matchens märkligaste mål. I numerärt underläge satte han Arizonas 3–0-mål – från egen blålinje. Det var ett mål som avslutade kvällen för Senators målvakt Mike Condon. Han byttes ut till förmån för Craig Anderson efter det olyckliga ingripandet.

Mike Condon gets pulled after Derek Stepan scores from the Arizona blueline pic.twitter.com/xg0CABpQUX — Brady Trettenero (@BradyTrett) October 31, 2018

För Ottawa Senators var det fjärde förlusten i rad. De senaste tre nederlagen har kommit på den pågående bortaturnén. Nu vänder man hem till den kanadensiska huvudstaden för att möta Buffalo Sabres på hemmais natten mot fredag.

Arizona – Ottawa 5–1 (3–0, 1–1, 1–0)

Arizona: Alex Galchenyuk (1), Brad Richardson (3), Derek Stepan (2), Richard Panik (2), Oliver Ekman Larsson (1).

Ottawa: Alex Formenton (1).