New York Islanders och Robin Lehner har inlett NHL-säsongen bra och inatt fick de stopp på Pittsburgh Penguins när de på bortaplan kunde vinna med 3-6. Men vinsten blev kostsam – Robin Lehner skadade sig nämligen.

Robin Lehner bytte Buffalo mot New York Islanders i somras och 27-åringen verkar hav fått en boost av klubbytet med många bra insatser. Även inatt gjorde han bra ifrån sig när han såg till att Islanders var i ledningen med 2-5 inför den tredje perioden.

Därför var det överraskande att Thomas Greiss ställde sig mellan stolparna när den tredje perioden skulle ta sin början. Enligt vad coachen Barry Trotz sa efter matchen handlar det om en sträckning för Lehner och ingen mer info lämnades.

#Isles Barry Trotz said G Robin Lehner suffered a "strain." No other update.

