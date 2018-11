Ida Boman. Foto: Dennis Ylikangas/Bildbyrån

15-åriga Ida Boman tog SDHL med storm under förra veckan när hon klev in i Djurgårdens mål och höll två raka nollor. För hockeysverige.se berättar Boman om tankarna inför debuten, hur det är att spela med killar och framtiden.

– Jag var uppe i Leksand i går (läs: måndags) på deras try-out. Men kommer jag in i Djurgården så får det nog bli att jag spelar där. Jag är inte så sugen på att flytta, säger Ida Boman om nästa års hockeygymansieval.

Ida Boman klev under förra veckan in mellan stolparna hos Djurgården i SDHL. Anledningen till det var att tidigare landslagsmålvakten Lovisa Berndtsson var bortrest och deras andra målvakt, Agnes Åker, är skadad. Boman har spelat två matcher, Brynäs och SDE Hockey, fick 39 skott mot sig och släppte in noll (!) mål. Då ska vi komma ihåg att den inlånade målvakten från Sollentunas U16-pojklag bara är 15 år.

En som har bra koll på Ida Boman och inte är lika överraskad som oss andra är tidigare OS-stjärnan, som numera är målvaktscoach i U18-landslaget, Valentina Lizana Wallner.

– Ida var med och gjorde succé i Stålbucklan förra säsongen då Stockholm vann sitt första historiska guld. Hon har även ett år kvar i Stålbucklan och vi i U18-landslaget har ögonen på henne. Hon var även med på uttagningarna till TV-pucken i Stockholm Nord, berättar Lizana Wallner för hockeysverige.se och fortsätter:

– Ida spelar med killar i Sollentuna där det gått väldigt bra och nu då dessutom några nollor i SDHL. Hon är även grym på innebandy, och hade tidigare inte bestämt sig än vilken sport hon ska välja, men jag hoppas hon har bestämt sig nu…

– Ida är en målvakt som är riktigt bra på skridskorna, har en snabb reaktionsförmåga och läser spelet smart.



Valentina Lizana Wallner öser beröm över Boman. FOTO: Ronnie Rönnkvist

”BLEV SOM EN CHOCK”

När hockeysverige.se når målvaktstalangen hemma i Sollentuna berättar hon att det kom som en överraskning att hon skulle vakta målet mot Brynäs där hon bland annat ställdes mot landslagsstjärnan Erika Grahm.

– Tankarna snurrade väl lite och det blev som en chock eftersom jag trodde att jag bara skulle sitta på bänken. Jag kände att det var ganska stort samtidigt som jag blev väldigt nervös innan, men när jag väl började värma upp så släppte det.

Vilken kontakt hade du haft med Djurgården innan du klev in i matchen mot Brynäs?

– Det var inte så mycket. Jag tränade med Djurgården veckan innan matchen just för att Lovisa Berndtsson skulle bort. Det var väl bara det.

Hann du ställa om på ett bra sätt till damhockeyn efter att du spelat med U16-killarna i Sollentuna?

– Det är inte en så stor skillnad. Det går lite fortare i kill-hockeyn och är lite mer tacklingar så det blir lite tuffare. Men för oss målvakter är det nästan ingen skillnad, skotten är ungefär lika hårda och så vidare.

SPELAT MED KILLAR HELA SIN UPPVÄXT

Ida Boman började sitt tvåmatchersäventyr med Djurgården genom att spika igen kassen mot Brynäs. En match som vanns av Djurgården med 3-0. I andra matchen ställdes hon i ett derby mot SDE Hockey, vinst med hela 7-0.

– Första matchen hade jag mest skott mot mig. Då var det såklart lite svårare att spela. Andra matchen var lugnare, men jag tycker att det gick bra i båda matcherna, säger Ida Boman som uppmärksammats en hel del efter sina två succématcher.

– Ja, det är många reportrar som har hört av sig. Det har även varit många av mina kompisar som hört av sig och jag tror att dom i mitt lag tycker att det var coolt.

Målvaktstalangen har under hela sin uppväxt spelat med killar i Sollentuna, något hon själv tycker har fungerat bra.

– Det har fungerat jättebra. Jag får både mycket träningar och får spela en hel del, berättar Boman som tidigare i år var med i TV-puck-uttagningen för killar.

– Ja, det var jag. Det var också väldigt kul att få spela med killarna som jag alltid spelt mot. Jag var med till höstlägret, alltså fjärde steget. Dom åker med tre målvakter, men jag blev fjärde.

Blev du besviken över att inte komma med?

– Nej, det blev jag inte. Jag är mest stolt över att fått chansen att vara med eftersom det var sagt från början att jag inte skulle få det.

VANN STÅLBUCKLAN

Till vardags tillhör alltså Ida Boman Sollentunas U16-killar, men till den här säsongen är hon inte ensam tjej i laget då Selma Tyreskog har anslutit.

– Det betyder väldigt mycket för mig att ha med en tjej till i laget. Vi hänger ganska mycket utanför isen också. Hon är nästan den enda tjejhockeyspelaren som jag känner riktigt bra så vi pratar med ganska mycket med varandra utanför isen också.

– Hon har spelat med Hässelbys tjejer, men även med killar i Järfälla. Vi känner varandra från Stålbucklan och när deras lag i Järfälla lades ner sa jag till henne att komma hit till Sollentuna för att provträna.

Stockholm vann Stålbucklan 2018. Det var första gången som distriktet vann turneringen. Den kanske enskilt viktigaste spelaren då var just Ida Boman som hade imponerande 96.3 i räddningsprocent på sex matcher.

– Det var väldigt kul och Stockholms första vinst så det var ganska stort också. För mig gick det bra. Jag släppte inte in så mycket mål samtidigt som jag fick förtroendet att stå ganska mycket.

Var det här första gången du spelade med tjejer?

– Ja, nästan. Jag har spelat någon gång med Hässelbys flickor, men då var jag jätteliten.



Boman efter Stålbucklan-segern. FOTO: Pär Olert/Bildbyrån

VILL STANNA I DJURGÅRDEN

Ida Boman har under sin uppväxt haft några förebilder inom damhockeyn. Dessutom har hon haft en av dom som målvaktstränare under Stålbucklan och på camp med U18-landslaget.

– Det är ”Valle” (Valentina Lizana Wallner) och Kim Martin (Hasson).

– Det var väldigt kul att få spela med så högt rankade tjejer som jag fick göra med U18-landslaget även om det var tufft också. Jag och en till tjej var yngst på campen, men det var kul och dom andra välkomnade oss bra.

Vad har Valentina Lizana Wallner betytt för dig som målvaktscoach?

– Mycket. Hon är en dam-målvakt som har varit väldigt duktig. Dessutom har jag haft henne som målvaktstränare på några camper men även under höstlägret med TV-pucken.

– Hon har hjälpt mig med både det mentala och det på isen, vilket har varit jättebra.

När det gäller just den mentala biten, vad har ni mest pratat om där?

– Hon pratar mycket om att jag ska lägga fokus på just matcherna och på varje puck, men även vara väl förberedd inför match.

Ida Boman räknar med att spela med Sollentunas killar resten av den här säsongen, men hon har redan börjat sondera terrängen inför kommande säsong då det är dags att söka in på hockeygymnasium.

– Den här säsongen kommer jag fortsätta prioritera kill-hockeyn. Vad som händer nästa säsong vet jag inte. Jag var uppe i Leksand i går (läs: måndags) på deras try-out. Men kommer jag in i Djurgården så får det nog bli att jag spelar där. Jag är inte så sugen på att flytta, men Leksand är ett alternativ, avslutar succémålvakten Ida Boman.