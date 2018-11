Zinkensdamms ishall är stängd. Nu vill Stockholms Ishockeyförbund att politikerna i stadshuset reagerar. Foto: Bildbyrån

Det var i slutet på förra veckan som beskedet kom att Zinkensdamms Ishall stängdes på grund av risk för att den skulle rasa. Detta drabbar bland annat Hammarbys verksamhet hårt. Nu kommer Stockholms Ishockeyförbund med ett uttalande i frågan.

LÄS MER: Hallens förfall tvingar Hammarby till uterink: ”Det är nästan bara att garva åt det”

Bristen på tillgången till istider i Stockholms stad har under mycket lång tid varit ett omdebatterat ämne som på senare tid tagit rejäl fart i och med stängningen av Zinkensdamms Ishall.

— Bristen på is har varit ett mycket stort problem för alla isidrotter i Stockholm. Att ”Zinken” blivit tvingad att stänga på grund av risken för ras är väl egentligen ingenting man kan kritisera i sak. Säkerheten måste gå först, men det slår oerhört hårt mot både Hammarby Hockey och stockholmshockeyn. Under de senaste 15 åren har det vare sig investerats i nya anläggningar eller de befintliga rustats tillräckligt och i tid, som nu beträffande Zinken, säger Stockholms Ishockeyförbunds ordförande Göran Tidström i ett uttalande på förbundets webbplats.

SER MED ORO PÅ SITUATIONEN

Göran Tidström är dessutom ansvarig för anläggningskommittén inom Svenska Ishockeyförbundet och han ser med stor oro på situationen i Stockholm.

— Tillgången till is i Stockholm är katastrofalt dålig och det har den varit under lång tid. Det finns nu endast en ishall per 100 000 invånare i Stockholm Stad.

Stockholms Ishockeyförbund och Svenska Ishockeyförbundet har tagit fram en analys över istillgången idag, men också hur den behöver se ut i framtiden för att ishockeyn i Stockholm ska fortsätta att växa. Rapporten är ännu inte presenterad för beslutsfattarna.

— Vi ser idag att ännu fler tjejer vill prova på ishockey än någonsin tidigare. Men vi oroas över bristen på isytor i Stockholm som i praktiken betyder att vi inte kan ta emot alla som vill, säger Göran Tidström.

LÄS MER: ”Man häpnar – det är dags att politikerna tar ansvar”

Tidström menar också att en konstruktiv dialog förs med politikerna och tjänstemännen. Men att ingenting händer i form av synbara resultat.

— Krafttag behövs för att ge ökad prioritet åt nationalsporten ishockey och övriga issporter, åtgärda de akuta problemen och tänka långsiktigt när det gäller isytorna i Stockholms stad. Nåt behöver hända nu.