Elias Pettersson har fått en flygande start på säsongen. Nu lovordas han i NHL Now och jämförs med Alexander Ovetjkin.

– Han kan vara deras bästa spelare, säger experten Dave Reid.

Sju mål och tre assist. Det är Elias Petterssons facit efter de inledande åtta matcherna av säsongen. Supertalangen har hyllats av många för sitt bländande spel, och nu jämförs han med Alexander Ovetjkin i ett tv-inslag på NHL Now.

– Tittar man på ligans topplag… Ta Stanley Cup-mästarna, de har sin målgörare, Ovetjkin. Kan Elias Pettersson bli en spelare som gör 50 eller 60 mål? Han visar att han kan vara det. Hans målsnitt just nu ligger i linje med det, säger experten Dave Reid.

I samma inslag jämför Dave Reid radarparet Bäckström och Ovetjkin i Washington med Elias Pettersson och hans lagkamrat Bo Horvat.

– Kanske kan jämförelsen med Pettersson och Horvat var rimlig? De kanske är likadana? Båda spelar centrar, så du kanske inte kommer se dem i samma kedja, men du kommer se dem tillsammans i powerplay, och utmana varandra i många år framöver, i Vancouver.

Inslaget avslutas med ytterligare en hyllning till den unge svensken.

– Vi såg höjdpunkt efter höjdpunkt från SHL förra säsongen. Frågan var om han kunde fortsätta med det i NHL. Han gjorde det i SHL, nu gör han det i NHL. Det är anmärkningsvärt att se, säger Dave Reid till NHL Now.

"He could be their best player."

The sky's the limit for Elias Pettersson. @Canucks pic.twitter.com/FnUQZpb9mY

— NHL Network (@NHLNetwork) October 31, 2018