Jonathan Quick. Foto: Bildbyrån

Han har tidigare varit uppsatt på skadelistan av Los Angeles Kings. Nu står det klart att lagets stjärnmålvakt Jonathan Quick blir borta på obestämd tid. Detta efter att han tvingats till en knäoperation.

LÄS ÄVEN: Mardrömsbeskedet: Målvaktsstjärnan skadad – igen

Los Angeles Kings meddelar via sin hemsida att Jonathan Quick blir borta på obestämd tid. Målvakten, som endast kommit till spel i fyra matcher den här säsongen på grund av en underkroppsskada, har nu opererat menisken i ett av sina knän.

TUNG SÄSONGSINLEDNING

Den tvåfaldige Stanley Cup-mästaren har förlorat samtliga fyra matcher han spelat den här säsongen. Under dessa matcher har han släppt in 4,55 mål i snitt per match och endast räddat 84,5 procent av skotten han ställts mot.

Nu väntar alltså vila på obestämd tid för 32-åringen. Den forne supertalangen Jack Campbell väntas ta Quicks plats mellan stolparna, uppbackad av veteranen Peter Budaj som kallats upp från farmarlaget Ontario Reign.