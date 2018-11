Carl Mattsson får kontrakt med Luleå. Foto: Simon Eliasson, Bildbyrån

Den nittonårige forwarden Carl Mattsson har fått SHL-kontrakt med Luleå. Efter en stark inledning på säsongen belönas han med ett kontrakt som sträcker sig säsongen ut.

Elva matcher med A-laget har det hittills blivit för Carl Mattsson under säsongen. Efter att Luleå drabbats av många skador fick han debutera hemma mot Skellefteå – och gjorde mål direkt.

– Carl har gjort det otroligt bra sedan han kom in i laget i slutet på september och har visat på en fantastisk utveckling under hela det gångna året. Calle är även ett bra exempel på att man aldrig får ge upp sina drömmar och att man med hårt och målmedvetet arbete kan ta sig hela vägen till SHL, säger Luleås General Manager Stefan Nilsson i ett pressmeddelande.

Själv är Carl Mattsson nöjd med kontraktet.

– Såklart känns det riktigt kul, det är någonting man har drömt om sedan man var väldigt liten, säger han i en intervju med Luleå Hockey.

– Det är såklart bra för självförtroendet och så, att få förtroende. Det är ett kvitto på att man gör något bra, fortsätter han.

Han berättar också att han inte förväntat sig att skriva kontrakt med klubben redan nu.

– Nej, det var absolut inget jag hade tänkt mig. Det kom lite som en chock kan man säga, men det är riktigt kul, säger Carl Mattsson i en intervju med Luleå Hockey.