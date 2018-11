Jacob Markström storspelade och räddade 24 av 26 skott när Vancouver vann över Chicago med 4-2. Elias Pettersson gjorde inga poäng, men fick beröm för sin insats.

Under morgonuppvärmningen hade Sportsnets Iain MacIntyre rapporterat om att Jacob Markström ramlat på uppvärmningen. Men när matchen startade var oron bortblåst. Markström storspelade och räddade 24 av 26 skott – och ledde Vancouver Canucks till seger.

Not trying to panic anyone, but Jacob Markstrom just visited trainer at bench after awkward fall in morning skate. Nilsson already injured. #Canucks

— Iain MacIntyre (@imacSportsnet) October 31, 2018