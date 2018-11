Efter en Halloweenfest 2014 misshandlade den dåvarande Los Angeles Kings-backen Vjatjeslav Vojnov sin fru. Något han senare dömdes för och stängdes av från NHL-spel. Nu rapporteras det från Nordamerika att 28-åringen ansökt om att få spela i ligan igen.

Att Vjatjeslav Vojnov vill tillbaka till NHL är ingen nyhet. Men nu har han skridit till handling och ansökt om tillstånd från ligan att få återkomma till spel.

BREAKING – Slava Voynov has applied for NHL reinstatement per Deputy Commissioner Bill Daly

"We’re in process of an intense factual investigation. I’m not in a position to give timeline. When investigation is done, Commissioner will deal with his application for reinstatement."

— Dennis Bernstein (@DennisTFP) November 1, 2018