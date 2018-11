Alex Formenton gjorde mål mot Arizona i tisdags – hans första NHL-poäng någonsin. Men efter torsdagens förlust kom beskedet från klubben:

Formenton spelar i juniorligan resten av säsongen.

Det svänger fort i hockey. Alex Formenton, som valdes som nummer 47 totalt i draften 2017, inledde årets säsong i NHL hos Ottawa Senators. I tisdags gjorde han sitt första mål, tillika sin första poäng, i NHL. Men efter torsdagens 4-2-seger mot Buffalo meddelade klubben att talangen fortsätter säsongen i London Knights och OHL. En match till och Senators hade ”bränt” ett år på Formentons rookie-kontrakt.

Därför skickas han nu till juniorligan. Detta rapporterar Sportsnets John Shannon.

Senators sending Alex Formenton back to London of the OHL….already on the Knights Roster. pic.twitter.com/FOj4GhJLgp

— John Shannon (@JSportsnet) November 2, 2018