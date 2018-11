Sundqvist sänkte Vegas Foto: Billy Hurst-USA TODAY Sports

Oskar Sundqvist hade gjort två mål totalt i NHL-karriären innan torsdagens match. Nu har han gjort fyra. Med sin första dubbelsalva i NHL var han med och sänkte Vegas Golden Knights.

– Jag är glad att den gick in, sa Sundqvist om sitt andra mål.

St Louis Blues verkar ha hittat tillbaka till segerspåret efter en tyngre period. 7-3 mot Chicago Blackhawks under natten mot söndag, svensk tid, föjdes up med en ny skalp under torsdagkvällen. Matchen var bara drygt två minuter gammal när Sundqvist snappade upp sin egen retur och snurrade in pucken i mål. Sverige-bekante Pierre-Edouard Bellmare kvitterade för gästerna drygt fyra minuter senare.

MÅLRIK ANDRAPERIOD

Den andra perioden inleddes i ett rasande tempo. Vladimir Tarasenko gjorde 2-1 efter 3:11 men bara 23 sekunder senare var det kvitterat genom Erik Haula. Efter 6:29 slog Sundqvist till igen – denna gång med ett rappt handledsskott.

– Jag trodde faktiskt att den skulle träffa backen. Jag är glad att den gick in, sa Sundqvist efteråt.

”MÅSTE SPELA BRA I 60 MINUTER”

Den tredje perioden bjöd på ett mål för vardera lag och därmed inkasserade Blues sin andra raka seger när slutresultatet skrevs till 5-3. För Vegas var det andra rakde förlusten och fjärde förlusten på de senaste fem matcherna.

– Vi måste hitta ett sätt att spela bra i 60 minuter, 40 minuter räcker inte. Vi spelar bra stundtals, och mindre bra vid andra tillfällen och det står oss dyrt, sammanfattade Bellmare gästernas insats.

St Louis Blues – Vegas Golden Knights 5-3 (1-1, 3-1, 1-1)

St Louis: Oscar Sundqvist 2 (2), Vladimir Tarasenko (6), Colton Parayko (3), Tyler Bozak (3)

Vegas: Pierre-Edouard Bellemare (2), Erik Haula (2), Alex Tuch (3)