SAMLINGSPLATS. Hälla brandstation har fått en speciell plats i hjärtat hos många leksingar. Foto: Ronnie Rönnkvist

En nedlagd brandstation förvandlades till en samlingspunkt i den lilla byn Hälla utanför Leksand. Kärleken till hockeyn och Leksands IF spirade så pass mycket att den den lilla gruppen nu fungerar som sponsor åt ortens stolthet.

– Det är roligt när det händer något här i byn som alla kan vara med på. Det blir en speciell gemenskap, säger Maria Skog, en av eldsjälarna bakom verksamheten i Hälla brandstation, till hockeysverige.se.

Hälla brandstation ligger efter Sågmyravägen. Det vill säga på vägen mot Falun från Leksand sett. Tidigare var det en fungerande brandstation, men numera är den sedan många år tillbaka nedlagd. Dock finns den charmiga byggnaden med det karaktäristiska tornet kvar som ett minne från en svunnen tid.

Nu är det inte så att Hälla brandstation står och förfaller. Tvärtom. Ett gäng glada hockeyentusiaster, och främst då supportrar till Leksands IF, har tagit hand om byggnaden. Där anordnar man sedan fem år tillbaka sammankomster och träffar både inför och under hockeysäsongen.

Träffarna innehåller bland annat besök från spelare i Leksands IF. Sammankomsterna har också inneburit en del intäkter. Pengar som gänget kring själva brandstationen valt att sponsra Leksands IF med. I dag fungerar de som personliga sponsorer till både Axel Bergqvist och Alva Johnson. Dessutom brukar det frysas is på dammen bredvid brandstationen. Där spelas det titt som tätt landbandy med killar och tjejer i alla åldrar. En flitig landbandy-gäst är förre leksingen och tidigare medlemmen av klubbens sportråd, Fredrik Jax.

ANORDNADE FESTER I BRANDSTATIONEN

Hockeysverige.se besöker gänget vid Hälla brandstation på annandag jul för att lyssna med initiativtagarna Kalle Juvas, Sven och Maria Skog vad deras entusiasm bottnar i. Det visar sig att det samtidigt dyker upp närmare 30 personer till den lilla dammen i Hälla för att spela landbandy.

– Den här brandstationen användes redan på 1940-talet och en liten kul historia kring den är att när den målades om på 1960-talet så var Olle Goop med och målade. Hans barndomshem ligger här bredvid, berättar Kalle Juvas och syftar på den legendariska travkusken:

– Sedan började det med Erik, som också bodde här men sedan tragiskt gick bort. Han tjatade på mig och tyckte vi skulle ha någon fest i brandstationen. Jag var inte så mycket på det där från början…

Sven Skog:

– Dessutom stod det ett tröskverk inne där som var i vägen och ingen använde. Det var Romma-Berg (uttalas Bars) tröskförening som hade hyrt in sig där mot att dom betalade husets brandförsäkring. Sedan avvecklades den föreningen och då gavs det gamla tröskverket bort.

”ROLIGT NÄR DET HÄNDER NÅGOT I BYN”

Kalle Juvas:

– Första festerna vi hade där då fick vi dra ut det gamla tröskverket och det var inte så bara. Det är skönt att slippa det nu, men vi har fortfarande kvar den gamla brandvagnen som tillhörde brandstationen.

Maria:

– Dessutom var damlagets tränare Uffe Hedberg med när han bodde här med Ulrika (Juvas). Han tyckte också att vi skulle ha lite fester här. Han spelade i bandet Tjäbo och på så vis fick vi musik på festerna.



Stina Juvas, Maria Skog, Sven Skog och Kalle Juvas Foto: Ronnie Rönnkvist

Hur kom det här med Leksands IF och allt kring det på tal?

Kalle Juvas:

– Vi har alltid haft ett intresse för hockeyn här. Sedan satt vi inför någon säsong och spånade. Uffe var också med och vi tyckte att vi skulle tippa lite. Vi gjorde lite frågor på var Leksand skulle hamna i tabellen, bästa målskytt, vem vinner SM-guld och allt sådant. Vad skulle vi ha för pris? Då sa vi att den som vinner får en flaska med något gott i av dom andra.

Sven Skog:

– Då var det bara vi tre…

Maria:

– Jag vann faktiskt första tippningen (skratt).

Kalle Juvas:

– Vi spann vidare på det där och kom fram till att vi skulle ha lite samling i brandstationen inför hockeysäsongen.

Sven Skog:

– Vi satte upp lite affischer runt omkring i byarna här. Redan första gången kom det runt 40-50 personer. Efter det har det legat mellan 40 och 60 personer varje gång vi träffats och det har alltid legat helgen före premiären.

Maria:

– Det är roligt när det händer något här i byn som alla kan vara med på. Det blir en speciell gemenskap.

FÅR BESÖK AV SPELARE

På träffarna inför seriepremiärerna har Leksands IF varit på plats med både ledare och spelare för att bara hälsa på och snacka hockey med byborna. Något som har varit mycket uppskattat både hos spelarna och bybor.

– Första gången… Jag är bekant med (Fredrik) Jax och han var med i Leksands organisation, berättar Kalle Juvas och fortsätter:

– Jag frågade om inte han kunde ta hit någon spelare som en överraskning. När Fredrik kom från Arlanda med Joe Piskula åkte han förbi här utanför. Då frågade han Piskula om han kunde tänka sig att vara med på lite party här dagen efter och det kunde han. Han kom hit på kvällen och det var väldigt uppskattat.

– Det här har varit uppskattat hos Leksands IF också. Inför den här säsongen var både Claes Tirus och Richard Brasar ut hit. Dom hade då med sig Ben O´Connor och Martin Karlsson. Förra året var det Tobbe Forsberg och (Alex) Friesen.

Hur har kontakten med klubben varit genom åren?

Maria Skog:

– Dom har varit jättepositiva.

Kalle Juvas:

– Dom får ju även in pengar på det här och vi drog in över 20 000 förra året och har gjort så även i år. Det är ändå en liten slant.

Ni har även valt att sponsra två spelare, Axel Bergqvist i herrlaget och Alva Johnson (kusin med Torontos Andreas Johnsson) i damlaget, hur kommer det här sig?

Sven Skog:

– Pengarna vi fått över efter det vi kostat på brandstation, som vi målat, har vi velat göra något med.

Kalle Juvas:

– När vi tittade på jumbotronen spånade vi om inte också Hälla brandstation kunde ha sitt namn där. Då Snackade vi med Tony Malm, gjorde en deal och fick namnet på en juniorspelare. Sedan har vi fortsatt stöttat.

– Först hade vi Matias Lassen, men sedan lämnade han föreningen. Då fick vi Filip (Johansson) i stället. Han hade bara gjort några matcher och sedan blev han bara bättre och bättre.

Och dyrare och dyrare?

– Då hade vi redan skrivit kontrakt så det blev inte ändring på något pris inte, säger Sven Skog med ett skratt och fortsätter:

– Men den här säsongen blev han för dyr.

Kalle Juvas:

– Sedan fick vi lägga till pengar för att ha honom även under slutspelet…

Maria Skog:

– Då fick vi dra igång en fest till, festa mera så vi fick in mer pengar (skratt).

Sven Skog:

– I år blev det Axel Bergqvist och han har också blivit bättre och bättre. Vi tror att det har att göra med att vi sponsrar.

I år har ni även valt att sponsra en damspelare.

– Ja, Kalle är ju en gammal flickhockeytränare. Det är ju jättekul att vi kan vara med där också, säger Maria Skog och fortsätter:

– Det var självklart att ha även en damspelare och bredda vår sponsring. Det ska vara jämställdhet.



Foto: Ronnie Rönnkvist

SPELADE I GENOMSKINLIGA POTATISSÄCKAR

Det drar ihop sig bakom våra ryggar. Fler och fler kommer nedsläntrande med klubbor och fikakorgar. Klockan är strax efter tolv på annandagen, stämningen höjs och Fredrik Jax styr upp så lag delas upp genom att man lägger klubbor mitt på den knaggliga isen. Sedan väljs lagen. En del har gamla HURIK-tröjorna andra har Leksandströjor och någon känner sig mest bekväm i Tre Kronors tröja.

Kalle Juvas:

– Vi träffas inte lika mycket nu som förr och spelar. Förr var det jämt folk här på dammen.

Maria Skogs:

– HURIK hade till och med träning här förut och var med i Korpen.

Kalle Juvas:

– HURIK är gammal förening som fanns här förr i tiden. Jag har till och med klubbens bankbok kvar med några kronor på. HURIK står för Hälla-Ullvi-Romma Ishockeyklubb. I början då vi spelade i Korpen hade vi gamla genomskinliga potatissäckar som vi klippte upp för armarna, men vi tyckte att vi nog kunde skaffa lite bättre tröjor.

Sven Skog:

– Nu försöker vi hålla igång det här lite extra över julen. När det är lite folk hemma.

Kalle Juvas:

– Sedan är barnen lite latare nu för tiden så det är vi föräldrar som får skotta, skrattar alla tre samtidigt som Stina Juvas ansluter som också jobbar för det här sköna gänget som fått Hälla brandstation att leva vidare genom sin kärlek till hockeyn och Leksands IF.