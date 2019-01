STORFORM. Robin Lehner stoppade 39 skott när han sänkte sin forna klubb Buffalo Sabres. Foto: Timothy T. Ludwig-USA TODAY S​ports

Robin Lehner har prickat formen med rejäl precision. I natt tog han sin femte raka seger när New York Islanders besegrade Buffalo Sabres – Lehners före detta klubb – med 3–1.

– Antagligen den tuffaste matchen jag spelat i min karriär, säger han efter 39 räddningar.

Under tre säsonger tillhörde Robin Lehner Buffalo Sabres organisation. I somras valde klubben självmant att släppa rättigheterna till den 27-årige svenske målvakten och han blev unrestricted free agent. Efter att ha skrivit under ett ettårskontrakt med New York Islanders gick han öppet ut och berättade om det missbruk och den mentala ohälsa han brottats med under en längre tid.

Efter en fin start på säsongen fick han stå tillbaka för tysken Thomas Greiss under en period, men den senaste tiden har det bara handlat om Lehner mellan Islanders stolpar. När han i natt återvände till Buffalo för ett känslosamt möte med Sabres stod han för en av säsongens starkaste insatser.

STOPPAT 140 AV 143 SKOTT

Svensken stoppade 39 skott i 3–1-segern och utsågs till matchens första stjärna. Därmed inkasserade han sin femte raka seger för Islanders.

– Den här kändes bra. Det var lite skumt, antagligen den tuffaste matchen jag spelat i min karriär, säger Lehner till nhl.com.

Göteborgaren har stoppat 93 procent av skotten på 19 matcher den här säsongen. På sina fem senaste matcher har han stoppat 140 av 143 skott.

I Buffalo spelade Rasmus Dahlin 17.42 och var inne på två baklängesmål.

Buffalo – N Y Islanders 1–3 (0–0, 0–1, 1–2)

Buffalo: Kyle Okposo (6).

N Y Islanders: Nick Leddy (2), Brock Nelson (13), Ryan Pulock (3) (Robin Lehner).