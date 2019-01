Om cirka tre veckor är det dags för All Star-matchen i San José. Det är en stor händelse för varumärket NHL att ha alla de bästa spelarna på samma is. Skytteligaledaren Alexander Ovetjkin väljer däremot att inte vara med i årets show och kommer att stängas av en match då han inte är skadad.

Alexander Ovetjkin är en av NHL:s allra största stjärnor. Han är även omåttligt populär och när fansen fick rösta fram sina kaptener till All Star-matchen vann Ovetjkin omröstningen i Metropolitan Division för andra året i rad och tredje gången totalt.

Trots att fansen personligen röstade fram honom som kapten så kommer han inte att ställa upp i All Star-matchen. Washington Capitals har nämligen sin så kallade ”bye-week” i samband med All Star-helgen. ”Bye-week” är ett NHL-lags enda lediga vecka på hela säsongen då spelarna har ledigt från både träningar och matcher för att åka på semester och vila.

33-åringen väljer därför att ta ledigt även från All Star-helgen för att vila upp sig inför den så viktiga andra delen av säsongen. NHL ser däremot inte positivt på detta och har en regel som innebär att en spelare som avböjer från medverkan i All Star-matchen stängs av en match, såvida det inte gäller skada.

Det är ännu oklart om Ovetjkin kommer att bli avstängd i matchen innan eller efter All Star avbrottet. Det är även ovisst vem som kommer att ta ryssens plats som kapten och vem som kommer att ersätta honom i laget. Hela trupperna kommer däremot att släppas under onsdagen.

Detta skulle kunna öppna upp för Nicklas Bäckström som endast fått delta i en All Star-match, 2016. Svensken, som alltid levt i radarpartnern Ovetjkins skugga, kan nu få ta ryssens plats då minst en spelare från varje lag måste delta i matchen.

Alexander Ovetjkin leder NHL:s skytteliga med 29 gjorda mål på 38 matcher. Bäckström har gjort 44 poäng under säsongen och är tvåa i Washingtons interna poängliga, bakom just Ovetjkin.

#Caps captain Alex Ovechkin has informed the NHL that he will miss the 2019 NHL All-Star Game in San Jose, preferring to take full advantage of the adjoining bye week to recuperate and get ready for the second half of the season and the playoff push.

— Mike Vogel (@VogsCaps) January 2, 2019