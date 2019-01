Henrik Karlsson hade en jobbig start på säsongen och var till och med petad från matchtruppen under en säsong. Nu är Barys Astanas målvaktsstjärna bäst i ligan.

Den kazakiske landslagsmålvakten prisas nämligen som december månads bästa målvakt, meddelar KHL på sitt twitterkonto. Under december har den tidigare Tre Kronor-målvakten stått nio matcher, räddat 94,9 procent av skotten och hållit två nollor.

33-åringen har hållit tre nollor på 28 matcher under säsongen och 22 nollor totalt i KHL-karriären.

6-3 record (2 shutouts), 94.9 SV% (best in KHL) – it was a good month for King of Barys. pic.twitter.com/a70KrcGygU

— KHL (@khl_eng) January 2, 2019