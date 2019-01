Dennis Everberg Foto: Bildbyrån

När Viktor Stålberg drog till KHL valde Zug att plocka in landsmannen Dennis Everberg som ersättare. Nu kan svensken bli kvar.

– Den som vet något om hockey förstår Everbergs värde, säger sportchefen Reto Kläy.

Under ledning av Dan Tangnes har EV Zug imponerat i NLA under säsongen. De toppar just nu schweiziska ligan, två poäng före Bern, och har seglat upp som en favorit till mästerskapsguldet. Nu uppges de dessutom vara ute efter ytterligare en importspelare, eftersom Carl Klingberg blir borta länge efter den otäcka skada han ådrog sig för några veckor sedan.

En spelare som anslutit under säsongen är Dennis Everberg. När det inte fungerade i Winnipegs organisation flyttade den tvåfaldiga VM-guldmedaljören till Schweiz och har på tio matcher i Zug gjort två mål och åtta målgivande passningar. Nu öppnar klubben för att förlänga med svensken.

HET I DECEMBER

I en intervju med Luzerner Zeitung säger sportchef Reto Kläy att de inte utesluter ett långvarigt samarbete mellan parterna.

Everberg gjorde enligt tidningen sex passningspoäng i december. Med det var han lagets poängkung. Hans nuvarande kontrakt löper ut efter säsongen.