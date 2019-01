För mindre än en vecka sedan trejdade Chicago Blackhawks till sig Jason Garrison från Edmonton Oilers. Under onsdagskvällen satte Blackhawks upp 34-åringen på unconditional waivers i syfte att bryta kontraktet.

Han ingick i den omdiskuterade trejden som skickade Brandon Manning till Edmonton. Nu släpps däremot veteranbacken Jason Garrison av sin nya klubb Chicago Blackhawks.

Först sattes han upp på ”vanliga” waivers, det vill säga att han skickades ner till AHL om inget annat NHL-lag skulle göra anspråk på honom. Det gick igenom och det stod klart att 34-åringen skulle spela för Chicagos farmarlag Rockford IceHogs.

Han dök däremot aldrig upp i Rockford, och nu sätts veteranen upp på unconditional waivers. Detta innebär att hans NHL-kontrakt bryts om ingen annan klubb vill ha honom inom de närmsta 48 timmarna.

Det spekuleras däremot i att beslutet främst kommer från Garrison själv och inte Blackhawks. Backen misstänks vara missnöjd med att återigen få spela i AHL och ska därför själv vilja bryta kontraktet. Enligt rykten ska han nu vara beredd att lägga skridskorna på hyllan, åtminstone i NHL.

Jason Garrison har under sin karriär spelat 555 NHL-matcher för fem klubbar, Florida Panthers, Vancouver Canucks, Tampa Bay Lightning, Vegas Golden Knights och Edmonton Oilers. Han mest framgångsrika säsong kom i Tampa Bay när han var en del av laget som gick till Stanley Cup-final 2015.

ROSTER NEWS: Jason Garrison did not report to Rockford. As such, he has been placed on unconditional waivers. A further update on his status will be given tomorrow afternoon. https://t.co/hAh8Kgk31J

— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) January 2, 2019