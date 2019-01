Elias Pettersson sköt NHL-karriärens första i natt. Foto: Daniel Lea/CSM/REX

Elias Petterssons senaste dygn är förmodligen någon han sent kommer att glömma. Först blev han utsedd till månadens rookie i NHL. Kort därefter blev han uttagen till NHL:s All Star-match innan han kort efter det sköt sitt första NHL-hattrick i 4–3-segern över Ottawa Senators.

– Om du jobbar hårt och tror på någonting, då är allting möjligt, säger Pettersson till nhl.com.

Man kan säga att Elias Pettersson minst sagt fick en bra start på det nya året. Efter att först blivit utsedd till månadens rookie i NHL blev den svenske rookien sent under onsdagskvällen även uttagen till NHL:s All Star-match.

– Det har alltid varit min dröm under min uppväxt, det som jag jobbat för under min uppväxt. Nu är jag här och och lever min dröm och spelar för Vancouver, säger Pettersson till nhl.com.

Bara timmar efter All Star-beskedet skrinnade Pettersson ut på isen i Ottawa. Där fortsatte svensken visa upp sin storform när han först sköt två mål i ordinarie matchtid.

TREDJE YNGST GENOM TIDERNA

I övertidsspelet kunde 20-åringen sedan fullborda sitt första NHL-hattrick, efter att ha överlistat landsmannen Marcus Högberg med ett handledsskott.

– Det är fantastiskt. Han har haft så många chanser att göra hattrick den här säsongen, men att slutligen få se honom göra det tredje… Det är ett speciellt ögonblick för honom. Jag är inte förvånad. Han kommer göra många fler hattricks längre fram, säger Petterssons lagkamrat Brock Boeser till nhl.com.

I och med hattricket blev Pettersson den tredje yngsta spelaren genom tiderna att göra ett hattrick i NHL. Bara Jordan Staal och Patrik Laine var yngre vid sina första hattricks, enligt nhl.com.

Pettersson står nu noterad för 42 poäng (22+20) på 37 spelade matcher den här säsongen.

Ottawa Senators – Vancouver Canucks 3–4 efter förlängning (0–0, 1–2, 2–1, 0–1)

Ottawa: Matt Duchene (16), Christian Wolanin (1), Mark Stone (19)

Vancouver: Elias Pettersson 3 (22), Sven Bärtschi (4)