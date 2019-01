Det hann bli 2019. Men nu har William Nylander fått stopp på sin måltorka. Han sköt säsongens första mål när Toronto föll med 4-3 mot Minnesota.

Efter en historiskt lång kontraktsförhandling, som till sist slutade med att parterna enades om ett sexårskontrakt, har William Nylander haft en tuff säsongsstart på isen. Han hade inför kvällens match mot Minnesota bara gjort två passningspoäng på sina elva matcher, och en stor del av matcherna har han spelat nere i tredjekedjan.

Men kanske lossnar det nu för svensken. 22-åringen slog idag till för första gången för säsongen när Toronto mötte Minnesota i en eftermiddagsmatch. Målet var dessutom riktigt läckert och betydde 3-2 för Toronto i den andra perioden. Det var svenskens 49:e mål i NHL-karriären.

Efter fullträffen gick det att se en enorm glädje hos Nylander som också ”plockade bort apan från ryggen”, som man säger i Nordamerika, i sitt målfirande.

Men Minnesota vann alltså med 4-3, trots att Toronto hade en tidig 2-0-ledning och trots att Mitch Marner gav Maple Leafs ledningen redan efter sju sekunder. Marner har gjort nio mål på sina åtta senaste matcher.

Zach Parise avgjorde för Minnesota i slutperioden, med sitt artonde mål för säsongen.

When you finally get your first of the year. 🚫🐒 @wmnylander pic.twitter.com/fFPQtBfUBS

— NHL GIFs (@NHLGIFs) January 3, 2019