Jesper Myrenberg. Foto: Bildbyrån

När Samuel Ersson har varit iväg på JVM har Västerås fått klara sig utan sin förstemålvakt. För att fylla tomrummet lånade man in talangen Jesper Myrenberg från Linköping. Nu måste han däremot återvända till LHC:s J20-lag.

– Grundtanken var att han skulle stanna här över helgen, säger VIK:s sportchef Patrik Zetterberg.

Jesper Myrenberg har under säsongen varit J20 SuperElit:s klart bästa målvakt. 18-åringen har makalösa 93,5 i räddningsprocent och 1,66 insläppta mål per match under sina 19 matcher för Linköpings J20-lag.

Därför plockades han in för att fylla de stora skorna som Samuel Ersson lämnade efter sig i Västerås. Det blev två matcher för Myrenberg i HockeyAllsvenskan, en från start och ett inhopp. Nu lämnar han Västerås tidigare än väntat för att återvända till Linköpings J20-lag.

”DET ÄR SYND FÖRSTÅS”

Ersson, som även varit förstemålvakt i JVM, kan bli tillgänglig för spel tidigare än väntat efter Sveriges uttåg ur turneringen. Det är däremot inte det som är anledningen till att Myrenberg nu lämnar tidigare än planerat.

– Linköping spelar sin första match i J20 SuperElit topp 10 på fredag kväll. De har fått en skada på en annan målvakt i det laget och vill därför ha tillbaka Myrenberg lite tidigare. Grundtanken var att han skulle stanna här över helgen, säger sportchef Patrik Zetterberg till Västerås hemsida.

– Det är synd förstås, men vi är tacksamma mot Linköping att vi fått möjligheten att ha Jesper hos oss de här veckorna. Jag tror att det har varit utvecklande öven för honom.

Zetterberg stänger inte dörren för att Myrenberg skulle kunna återvända till Västerås någon gång i framtiden. Han har imponerat på klubben som inte skulle ha något emot att ha tillbaka målvakten i en VIK-tröja.