I senaste avsnittet av NHL-timmen riktas fokus på svenska spelare som sitter på utgående kontrakt. Däribland hyperintressanta trion William Karlsson, Gustav Nyquist och Jakob Silfverberg. – Det skulle vara intressant att se Silfverberg i en me

Flytten till Timrå har inte varit som han förväntade sig. Frågan är om Oskar Drugge blir kvar i klubben säsongen ut. - Han behöver spela och situationen är inte optimal just nu, säger agenten Erik Wallström till Sundsvalls Tidning. Oska

HV71 tvingas klara sig utan Christoffer Persson under den överskådliga framtiden. Idag meddelade Jönköpingsklubben att 33-årige backen missar två månaders spel efter en handoperation. Christoffer Persson har noterats för tre assist på 24

En efterhängsen ljumskskada har hållit förra årets JVM-målvakt Filip Larsson borta från spel under hela hösten. Nu har 20-åringen äntligen återhämtat sig från skadan och påbörjat sin collegekarriär på University of Denver. – Just n