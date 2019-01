Marcus Westfält Foto: Bildbyrån

Han hade kontrakt med Brynäs till 2021. Men det bryts nu. Marcus Westfält skriver på för Karlskrona, bekräftar Brynäs sportdirektör Andreas Dackell för hockeysverige.se.

Idag meddelade Karlskrona att de värvat Marcus Westfält som ersättare till Matt Carey, som blev klar för Rögle. Men eftersom KHK redan lånat in Kalle Miketinac och Viktor Grahn är det inget lån av Westfält, utan en övergång. De allsvenska klubbarna har som bekant själva bestämt att man endast får låna in två utespelare och en målvakt under säsongen.

Brynäs sportdirektör Andreas Dackell bekräftar i ett SMS till hockeysverige.se att Marcus Westfälts kontrakt med Brynäs, som gällde till 2021, nu bryts. Det var Dackells föregångare Stefan Bengtzén som skrev det avtalet med den 18-årige centern. Kontraktet med Karlskrona gäller resten av säsongen. Han skulle alltså, i teorin, kunna skriva ett nytt kontrakt med Gävlelaget till kommande säsong.

FÅR TILLBAKA VIKTIG SPELARE

Marcus Westfält har varit lite in och ut ur laget under säsongen och när Tomi Sallinen nu värvats in, och Robert Kousal är på väg tillbaka från hjärnskakning, ramlar den intressanta talangen ned i hierarkin.

Stockholmaren har gjort en assistpoäng på 19 matcher under säsongen. Totalt har han 1+4 på 50 matcher i Brynäströjan i SHL. Han drafades av Philadelphia i sjunderundan av sommarens draft.