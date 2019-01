De är hockeyvärldens just nu mest spännande brödrapar.

Nu jagar bröderna Hughes, Quinn och Jack, JVM-guld i Vancouver.

– Det betyder allt att spela den här turneringen. Det är en turnering vi växte upp med och hade inringad i kalendern, säger Jack Hughes.

VICTORIA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Under Junior-VM i Victoria och Vancouver får framtidens kanske största stjärnor på allvar visa upp sig för hela hockeyvärlden. På plats i Kanada har många av blickarna riktats mot USA och två bröder som av olika orsaker haft anledning att ha ögon på sig.

Quinn Hughes, född 1999, är en av JVM-turneringens allra bästa backar. I somras draftades han av Vancouver Canucks som sjunde spelare totalt, och inom de närmaste åren förväntas han bli en backstjärna i NHL. Efter att ha spelat gruppspel i Victoria ska Quinn nu jaga medaljer i sin kommande hemstad och arena i Vancouver.

– Jag ser fram emot det. Det är det som är huvudscenen för den här turneringen. Jag har bara varit där en gång, under utvecklingscampen. Det ska bli väldigt roligt, säger Quinn.

Jack Hughes, född 2001, drar till sig stort intresse eftersom han spås gå som nummer ett i sommarens NHL-draft som hålls i, just det, Vancouver.

– Det är kul. När man växte upp drömde man om sitt draftår och JVM. Jag försöker bara ta in allt och njuta av stunden. Jag försöker ha kul och inte tänka för mycket på listor och så, säger Jack.

Han vet att många kikar lite extra på honom och hans bror.

– Det har varit kanon här. Victoria har varit väldigt bra. Vancouver är helt annorlunda, och det borde bli väldigt kul. Det är mycket som kommer hända runt omkring med ’Quinny’, så det borde bli skoj.

Den ene är back. Den andra är forward, men likheten är slående både på och utanför isen hos bröderna från Orlando, Florida. Deras skridskoåkning, teknik, spelsinne och finess är några av deras egenskaper som sticker ut jämfört med deras med- och motspelare. De har under sin uppväxt arbetat fram en unik kemi mellan sig, en kemi som bara går att hitta mellan två bröder. Och de syns att de tycker om att spela ihop.

– Det är löjligt, det är väldigt roligt att spela med honom för han är så bra. Ibland passar han till mig och jag till honom, och det går liksom fram och tillbaka. Men det är väldigt kul att spela med honom, säger Jack.

Quinn spelar sitt andra år vid University of Michigan. På 17 matcher har den 178 centimeter långe backen noterats för 20 poäng (3+17), vilket ger en delad andraplats i NCAA:s poängliga för backar. Jack, som bara är 17 år, spelar i USA:s utvecklingsprogram. Där har han under hösten stått för 48 poäng på 25 matcher.

I JVM:s gruppspel spelade Jack premiären innan en skada stoppade honom från vidare spel under gruppspelet. Men han var tillbaka i kvartsfinalen mot Tjeckien, och gjorde då avtryck direkt. Han sköt åtta skott på mål och visade gång på gång upp sin finurlighet. Som vid passningen till USA:s 1–0-mål i matchen.

– Vi har saknat honom. Jag behöver inte säga hur bra han är. Han var en stor ’katalysator’ för oss i dag. Det här vara bara hans första match tillbaka, och jag tror att han kommer vara ännu bättre redan nästa match, hyllar Quinn.

Jack Hughes to Noah Cates for the beauty 👀🇺🇸 #WorldJuniors #JayAndDan pic.twitter.com/OabSYRYKB0

— #JayAndDan (@JayAndDan) January 3, 2019