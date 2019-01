Vancouvers succésvensk Elias Pettersson tvingades utgå från nattens 0–2-förlust mot Montreal. Pettersson fastnade med benet i isen i samband med en närkamp med Montrealforwarden Jesperi Kotkaniemi och utgick med en befarad knäskada.

Det var i inledningen av den andra perioden som olyckan var framme för Vancouvers svenske stjärna Elias Pettersson. I en närkamp med Montreals supertalang Jesperi Kotkaniemi fastnade den svenske 20-åringen med sitt högerben i isen och fick en otäck vridning på benet.

Vancouvertränaren Travis Green var fåordig om Petterssons status efter matchen.

– Det är två killar som fastnar i varandra. Jag har sett situationen många gånger och det är inget fult från deras spelares sida, sade Green till den samlade presskåren efter matchen.

