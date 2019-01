Igår bröt William Wiå sitt kontrakt med Djurgården och idag presenteras han av Almtuna. Han förväntas kunna spela för klubben redan ikväll. William Wiå och Djurgården gick skilda vägar under gårdagen. Det blev sex SHL-matcher denna sä

Örebros målvakt Eero Kilpeläinen tvingas till operation. Då väljer närkingarna att täcka upp genom att låna in Oscar Fröberg från Almtuna, skriver klubben på sin hemsida. Örebros målvakt Eero Kilpeläinen har ådragit sig en underkrop

30 december, 2018

Albin Lundin lånades in till Skellefteå för en månad. Men den månaden förlängs nu till säsngen ut. Efter att ha lånats in av Djurgården lånades Albin Lundin för en månad sedan in av Skellefteå. Nu står det klart att Almtunacentern b