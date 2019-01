Kodie Curran fick chansen att representera Kanada under mellandagarna. Foto: IBL Bildbyrå/Bildbyrån

För fyra och en halv säsong sedan spelade han amatörhockey vid University of Calgary. I mellandagarna fick Rögles stjärnback Kodie Curran göra landslagsdebut för det kanadensiska landslaget när han representerade lönnlöven i klassiska Spengler Cup. För hockeysverige.se berättar Curran om den uppfyllda barndomsdrömmen, den ovana rollen och den eviga tacksamheten till Rögle.

– När du får chansen att spela i landslaget är det något som du vill göra. Det var snällt av Rögle att låta mig åka och det är något jag alltid kommer att vara tacksam för, säger Curran.

Kodie Curran är nyligen hemkommen till Ängelholm och Rögle efter ett av sina livs största äventyr. Den 29-årige kanadensaren blev ett par dagar innan julafton uttagen till det landslag som skulle få äran att representera de kanadensiska färgerna i Spengler Cup. Under mellandagarna gick den klassiska turneringen av stapeln.

– Det var en fantastisk ära att få representera Kanada. Det är någonting som jag velat göra under en väldigt lång tid och något som inte många får chansen att göra, säger Kodie Curran till hockeysverige.se.

Currans imponerande spel i Rögletröjan under vintern tog honom hela vägen till en plats i Kevin Dineens kanadensiska landslag. Laget innehöll NHL-veteraner som Kevin Bieksa, Dominic Moore och Daniel Winnik. Att få spela och umgås med spelare som spelat på den högsta nivån var en ovärderlig erfarenhet för 29-åringen.

– För mig handlade det inte bara om chansen att få representera mitt hemland, utan också att få vara runt spelare och tränare som varit med på den yppersta nivån. Jag försökte bara ta in all deras kunskap. Jag känner att jag tagit med mig en hel del lärdomar från veckan i Schweiz, säger Curran.

Kodie Curran tillsammans med Kevin Bieksa och Chris DiDomenico. FOTO: Imago Sport

”DET HADE JAG ALDRIG KUNNAT DRÖMMA OM”

Så sent som för fyra säsonger sedan spelade Curran amatörhockey vid University of Calgary. Där och då kunde den Calgary-födde backen inte ens drömma om att få dra på sig den kanadensiska tröjan i landslagssammanhang.

– Nej, det hade jag aldrig kunnat drömma om. Jag spelade med ett kanadensiskt landslag i en universitetsturnering för ett par år sedan och för mig var det otroligt stort. Jag minns att jag började gråta när jag fick det samtalet. Det var en stor ära då, men samtidigt var det på universitetsnivå och inte proffsnivå. Att få spela med landslaget på en professionell nivå är något som jag kommer att komma ihåg för resten av livet.

För Curran har landslagsdrömmarna, liksom de flesta andra hockeyspelande kanadensarna, funnits med sedan barnsben.

– När jag var liten fick jag en Kanada-tröja som julklapp och det första jag gjorde var att gå ut på gatan och spela landhockey i tröjan. Att bära lönnlövet på bröstet har alltid varit en dröm för mig. Ju äldre man har blivit har man dock insett att det kanske aldrig kommer att hända. När jag fick telefonsamtalet att jag skulle få åka med laget till Schweiz… Det var verkligen en barndomsdröm som gick i uppfyllelse.

ANNORLUNDA ROLL

Efter att ha vunnit de tre inledande matcherna föll Kanada i finalmatchen mot finska KalPa. Trots finalförlusten är Curran nöjd med lagets insats i turneringen.

– De andra lagen i turneringen har spelat tillsammans hela säsongen och har en annan kemi. För oss var det kanske en lite större utmaning. De tre första matcherna gick bra för oss, men i finalen stoppade KalPa upp oss bra. Vi fick inte igång något riktigt spel. Men överlag är jag nöjd med vår insats, vi gjorde det bra, menar Curran.



Kodie Curran har haft en rolig säsong i Rögle. FOTO: Daniel Eriksson/Bildbyrån

För Curran blev det en lite mindre roll än den han är van vid hemma i Rögle. 29-åringen, som snittat näst mest istid av alla i SHL under säsongen, matchades som sjundeback samt i spel i numerärt överläge.

– Jag försökte bidra med det som jag är bra på och hitta min roll i laget så fort som möjligt. Det är så klart lite svårare att komma in i ett nytt system. Det gäller både det generella spelsystemet men även hur man spelar i exempelvis powerplay. Allt som allt är jag dock nöjd med min insats, säger Curran som gick poänglös från sina fyra matcher.

”JAG OCH CHRIS HADE EN VÄLDIGT BRA DIALOG”

En del kritiska röster höjdes mot det faktum att Rögle valde att släppa iväg sin stjärnback under tre matcher mitt under brinnande seriespel. Rögle hade inga krav på sig att släppa backen, men klubben valde ändå att låta honom åka och ge honom chansen att uppfylla sin barndomsdröm – något som Curran är evigt tacksam för.

– Det är så klart lite jobbigt att lämna laget när man kommer att missa matcher. Min skyldighet är att spela med klubblaget och vara här för att hjälpa laget att bli framgångsrikt. Jag och Chris (Abbott) hade en väldigt bra dialog angående situationen. Vi kom fram till att jag skulle få åka och representera mitt land. När du får chansen att spela i landslaget är det något som du vill göra. Det var snällt av Rögle att låta mig åka och det är något jag alltid kommer att vara tacksam för, säger Curran.

Efter att ha inlett säsongen svagt har backens spel blivit allt bättre ju längre säsongen gått och med sina sju mål leder han backarnas skytteliga. Curran menar att den tunga inledningen av säsongen var en viktig erfarenhet för honom.

– Alla har sagt till mig: ”Kodie, din säsong har varit en berg-och-dalbana”. I ärlighetens namn hade jag inte velat ha det på något annat sätt. Jag hade en lite svagare start på säsongen, vilket även laget hade. Både jag och laget har visat prov på stark karaktär, säger Curran och fortsätter:

– Formsvackan formade mig både som spelare och person. Jag tror att man måste gå igenom lite tuffa tider för att sedan kunna ta vara och njuta av de goda stunderna. Med det sagt tror jag fortfarande att jag har mer att ge. Det vill jag visa nu under det nya året.