Den hjärtkrossande 1–2-förlusten i JVM-semifinalen mot USA blev för mycket för den ryske kaptenen Klim Kostin. Efter att ha tappat besinningen och skrikit svordomar mot publiken i Rogers Arena bröt talangen ihop på Rysslands bänk.

VANCOUVER (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det blev en precis så tät och spännande JVM-semifinal mellan USA och Ryssland som man kunde förvänta sig. Ett bortdömt ryskt mål tidigt i matchen följdes upp av två amerikanska mål innan Grigori Denisenko fick hål på målvakten Cayden Primeau och skapade spänning i tillställningen med sin 1–2-reducering.

Trots ett par ypperliga möjligheter att utjämna nådde inte Ryssland ända fram. För den ryske kaptenen Klim Kostin blev det svidande nederlaget för mycket. Efter matchen visade han flera sorters känslor.

Först genom att demonstrativt visa ointresse för det pris han mottog som en av de bästa ryska spelarna i turneringen. Därefter genom att skrika ”fuck you” mot publiken när han buades ut för sitt beteende.

När resten av spelarna sedan hade lämnat isen och återvänt till omklädningsrummet brast det för Kostin. Han satte kvar i båset en lång stund och grät medan han tröstades av en rysk ledare.

Rysslands förlust innebär att de spelar bronsmatch mot Schweiz under lördagskvällen, svensk tid. USA möter Finland i finalen.

