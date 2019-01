Henrik Lundqvists insats i nattens match mot Pittsburgh är förmodligen en han vill glömma så fort som möjligt. Den svenske målvaktsstjärnan blev utbytt efter att ha släppt in sex mål på 18 skott i 2–7-förlusten. – Det var förmodlige

Två mål av den ena. Fyra assist av den andra. 34 räddningar av den tredje. Man kan lugnt påstå att New York Rangers tre svenskar hade en bra dag på jobbet i 4-3-vinsten mot Nashville. - Han hittar alltid ett sätt att göra rätt saker, säger

New York Rangers general manager Jeff Gorton meddelade i dag att lagets svenske forward Jesper Fast kommer att missa de närmaste två till fyra veckorna. Detta på grund av en överkroppsskada. Jesper Fast spelade Rangers lördagsnattens match mo

Efter halva matchen såg New York Rangers ut att gå mot två säkra poäng. Då lade Arizona Coyotes in en till växel och hämtade upp 0–3 till 3–3 innan man kunde vinna med 4–3 i förlängningen. Bakom vändningen låg Arizonas svenske stjä

12 december, 2018

New York Rangers får klarar sig utan Kevin Shattenkirk ett tag framöver. I dag meddelade Rangers att stjärnbacken blir borta i två till fyra veckor efter att han fått axeln ur led i matchen mot Tampa Bay under natten till tisdag. Han var New