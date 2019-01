Winnipeg Jets har gått som tåget den senaste tiden i NHL och leder Central Division. Nu åker topplaget däremot på en tuff smäll. Stjärnan Nikolaj Ehlers kommer att missa fyra till sex veckors spel med en överkroppsskada.

Nikolaj Ehlers har imponerat i Winnipeg Jets den senaste tiden. Under samma period har det även gått väldigt bra för laget som klättrar till den absoluta toppen av NHL.

I fredagens match mot Pittsburgh Penguins kolliderade Ehlers med Sidney Crosby och tvingades lämna matchen med en överkroppsskada. Idag meddelade tränaren Paul Maurice att den danske stjärnan inte kommer att spela mer i januari och kan missa upp till sex veckors spel.

Ehlers gick innan skadan mot sin bästa säsong målmässigt. Med sina 15 baljor är han Jets tredje bästa målgörare efter Mark Scheifele och Partik Laine. Hans tidigare säsongsbästa är 29 mål och med det målsnittet han hade var han på väg mot sin första säsongen med över 30 mål men när han nu är skadad verkar inte det lika troligt längre.

Nikolaj Ehlers gör Dustin Byfuglien sällskap på skadelistan för Winnipeg Jets som nu alltså har sin bästa back och en av sina bästa forwards skadade.

Ehlers har producerat totalt 27 poäng på sina 40 matcher under säsongen.

Maurice says Ehlers will be out until early to mid-February with an upper-body injury.

— Mitchell Clinton (@MitchellClinton) January 5, 2019