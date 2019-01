TYSTADE BUROPEN. Klim Kostin förde Ryssland till JVM-brons. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Sorry, not sorry? Ryske kaptenen Klim Kostin bad om ursäkt för sitt uppträdande efter semifinalen mot USA. Sedan bjöd han publiken i Vancouver på en ny gest när Schweiz besegrades med 5–2 i bronsmatchen.

VANCOUVER (HOCKEYSVERIGE.SE)

Vancouver och den ryske stjärnforwarden Klim Kostin har inte skaffat sig den bästa relationen under årets JVM. Det var efter semifinalförlusten mot USA som kaptenen blev utbuad av publiken i Rogers Arena efter sitt uppträdande under ceremonin där de bästa spelarna i respektive lag utsågs. En upprörd Kostin var inte speciellt intresserad av att låta sig fotas och svarade på publiken burop genom att skrika ”fuck you”. Efteråt satt han och grät öppet på den ryska bänken.

På fredagskvällen bad han om ursäkt i en tweet.

”När jag lämnade isen efter vår förlust mot USA fick jag se en video av vad som hände och hur jag uppträdde. Jag vill be om ursäkt.”, skrev han.

I bronsmatchen mot Schweiz på lördagskvällen blev ryssarna, och framför allt Kostin, återigen utbuade av den kanadensiska publiken. När han själv satte det matchvinnande 3–1-målet i 5–2-segern firade han det genom att demonstrativt sätta fingrarna i öronen medan publiken visade sitt missnöje med honom.

Klim Kostin: I have heard your feedback and I apologize Also Klim Kostin: pic.twitter.com/47VOjq1KUi — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) January 5, 2019

KORTFATTADE SVAR

Efter matchen kom Kostin ut i mixade zonen för att prata med journalisterna. Trots att han spelat i Nordamerika i en och en halv säsong hade han en tolk med sig. Svaren på frågorna blev… kortfattade.

Det var en match där du hamnade i centrum, ta oss igenom det.

– Det är normalt för mig.

Berätta om firandet efter ditt mål.

– Jag ville bara hålla för öronen för att inte höra buandet.

Gav uppmärksamheten inför matchen dig en boost?

– Nej, det spelade ingen roll.

Berätta om matchen.

– Det var en bra tuff och hård match.

Är du över huvud taget glad?

– Ja.

Är du nöjd med bronsmedaljen?

– Det är ett normalt resultat, inte illa.

”HAN ÄR EN BRA KAPTEN”

Lagkamraten och backen Dmitrij Samorukov pratade desto mer. Han tog sin kapten i försvar.

– Det är tufft. Ingen tycker om att förlora och han var arg efter matchen på grund av allt med fansen. När han hade lugnat ned sig efter matchen insåg han att han gjort fel och postade sin ursäkt på internet, säger Samorukov.

– Han är en bra kapten. Han försöker motivera killarna att prestera och är bra på det.

Ryssland fick ett hattrick från forwarden Kirill Slepets och ett mål från Nikita Sjasjkov. Schweiz mål gjorde av Valentin Nussbaumer och Yannick Bruschweiler.

Bronsmedaljen innebär att Ryssland tagit medalj i åtta av de senaste nio JVM-turneringarna. Ett guld, tre silver och fyra brons.