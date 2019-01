Minatsu Murase tillsammans med sonen Caspian. Foto: Ronnie Rönnkvist

I höstas blev hockeyparet Minatsu Murase och Robin Kovacs föräldrar till sonen Caspian. Redan idag gör OS-målvakten comeback i AIK-kassen när de tar emot Linköping under söndagen.

— Om jag fortsätter spela så vill jag spela i landslaget också, berättar Murase för hockeysverige.se.

SOLNA (HOCKEYSVERIGE.SE)

OS-målvakten Minatsu Murase är tillbaka på Ritorp. Inför årets säsong valde hon att ta ett uppehåll från hockeyn för att föda barn. Dessutom flyttade hon och hennes fästman Robin Kovacs ihop uppe i Luleå. För sex månader sedan kom lilla Caspian och när Anna Amholt dras med sviterna efter en hjärnskakning och Amanda Johansson är på Junior-VM i Japan kallade coachen Jared Cipparone tillbaka sin målvaktsstjärna för att göra comeback i eftermiddag mot Linköping.

Hockeysverige.se åkte till Ritorp i Solna där grannen Mall of Scandinavia ståtar med sitt gigantiska köpkomplex. Där fick vi en intervju med ”Musse” dagen efter hon kommit till Stockholm och som dagen till ära hade lilla Caspian med sig till hallen. Som lite extra ”bodyguard” åt Caspian för dagen var AIK och landslagskompisen Lisa Johansson med.

– Det ska bli roligt att göra comeback och att vara här och träffa alla igen. Just nu känns det lite som jag är här på semester men också att jag kommit hem, säger Murase då vi ses i AIK:s lilla klubbrum i nya hallen på Ritorp (Ulriksdals IP). Caspian sover fortfarande samtidigt som flera av målvaktens lagkompisar, Johanna Lagus, Frida Ekdahl, Denise Husak-Asp och så vidare finns länge in i klubbrummet och slappar lite inför träningen.

Hur långt in i graviditeten kunde du fortfarande träna?

– Jag tränade hela vägen, men det var med mindre belastning mot slutet. Jag kunder springa fram till vecka 38. Givetvis blev det tungt sedan, men jag klarade av att springa några pass i alla fall. Sedan körde jag lite lättare styrkeövningar hemma och försökte hålla igång.

Fanns det några tankar på att lägga av med hockeyn helt då du skulle bli mamma?

– Nej, inte riktigt att lägga av. Jag hade en tanke att jag ville spela igen, men sedan visste jag inte hur det skulle kännas efter det att jag fått barn, om jag fortfarande hade orken, viljan och tyckte att hockeyn var intressant och viktig. Nu är såklart han det viktigaste jag har, säger Murase samtidigt som hon nickar och ler mot Caspian.

– Idag inser jag att hockeyn inte är så viktig som jag tyckte innan, men det är fortfarande någonting jag tycker är roligt. Jag tror att det är viktigt att göra något som jag själv tycker är roligt för att kunna vara en bra mamma.

BRA TILLFÄLLE

När AIK och även Robin Kovacs Luleå drog igång sina säsonger fick OS-målvakten snällt sitta vid sidan av och följa deras uppladdning.

– I slutet då jag var gravid blev jag sugen. Jag ville också vara där. Sedan fick jag Caspian och fick mycket annat att tänka på. Det var ändå så att jag saknade laget.

– Nu fick jag den här möjligheten och det kändes som att det var ett bra tillfälle att prova på och se om hockeyn är något jag vill fortsätta med nästa säsong.

AIK-målvaktens förra säsong var inte optimal och hon trivdes inte speciellt bra i Damkronorna med den dåvarande förbundskaptenen, Leif Boork. Därför känner hon att det också varit ganska skönt med ett uppehåll från hockeyn under en period.

– Ja, jag har nu fått känna på hur det är att vara utan hockeyn. I början var det skönt, men sedan kände jag hur jag saknade den. Sedan fick jag Caspian och, som jag sa, så fick jag något annat att tänka på.

Minatsu Murase tycker också att hon idag, efter att blivit mamma, fått en helt annan syn och distans till hockeyn, men som inte behöver vara negativ.

– Ja, träning och hockey är inte det viktigaste. Tidigare vad det var livet vad mitt liv bestod av. Nu har livet fått en helt ny mening. Det går inte att jämföra livet jag har idag med det innan.

Hur mår kroppen efter förlossningen med tanke på att du väljer att göra comeback ganska kort inpå?

– Min kropp mår bra. Sedan är den inte lika stark och stabil som innan, men jag känner mig normal. Givetvis är det också lite mer muskler som måste på plats. Jag var på återbesök och barnmorskan sa att jag var helt återställd och kunde träna på.

Din sambo, Robin Kovacs, har berättat att ni båda skulle börja med att först gå på is tillsammans.

– Det gjorde vi också, men vi har bara tränat en gång på is, säger Murase med ett lätt skratt och fortsätter:

– Det var första gången och då kändes det lite mer ostabilt. Sedan fick jag träna med Luleås damlag under en vecka. Under första passet kändes det lite ovant, men sedan blev det bättre och bättre för varje pass.

– Då hade jag inte bestämt mig för att jag skulle komma hit till AIK, men jag kände att jag nog ändå skulle klara av att spela. Sedan tränade jag inte under någon vecka mellan jul och nyår, men efter det tränade jag i torsdags med AIK. Det kändes lite ovant, men jag kom in i det under träningens gång. Jag är inte 100 procent som jag var förut, men jag tycker ändå att det har gått bra.

Har du tappat mycket hockeymässigt?

– Nej, inte spelsinne och sådant, men snabbheten kanske inte är på topp. Jag tror det mer handlar om att jag måste komma in i det och träna mer. Då tror jag att det kommer att bli bra.

Vad fick dig att ta beslutet att nu göra comeback i AIK?

– Det var många tankar på ”Ska jag åka och lämna Robin”. Samtidigt ska jag inte vara här för gott. Jag vill ändå prova på och se om jag kan klara av det. Om jag skulle klara av det så skulle det ge mig lite mer självförtroende samtidigt som det vore jätteroligt.

– Det ger mig också möjligheten att känna efter om jag vill göra det här nästa säsong eller om det inte är värt det, alltså med tiden att vara ifrån Caspian, för hockeyn tar mycket tid.

BARA DAGENS MATCH ÄR BESTÄMD

Det är ännu inte klart om Minatsu Murase kommer spela några mer matcher den här säsongen än den idag mot Linköping.

– Nej, det vet jag inte ännu. Just nu är det matchen på söndag (läs: idag). Sedan får vi se hur det går.

Om du ska vara här nere och Robin kvar i Luleå, hur kommer det gå?

– Det är han som få sakna oss mest (skratt). Självklart saknar jag honom också. Luleå har bortamatch här i Stockholm och då kommer han åka förbi här och säger hej. Jag tror att han stannar här en natt då. Sedan kanske jag och Caspian åker upp över några dagar.

– Tränarna här vet om min situation och förstår att jag helst inte vill vara ifrån familjen.

I fall det känns både bra och kul att spela hockey igen finns då tankar på en satsning för att komma med i Damkronorna igen?

– Inte den här säsongen. Det tror jag inte att jag är redo för, men det vet man ju aldrig.

– Om jag fortsätter spela så vill jag spela i landslaget också. Jag har ändå inga förväntningar på det, hur det kommer gå, om jag vill fortsätta spela, om jag kan hitta barnvakt och så vidare. Om det inte går är jag ändå glad om jag får vara med och spela i klubblaget, avslutar Minatsu Murase.