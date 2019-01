Elias Pettersson utgick skadad i torsdags och saknades i nattens förlust med 5-0 mot Toronto. Men nu kommer positiva besked kring den svenska rookien som låter berätta att frånvaron inte behöver bli så lång som befarat.

Det var i torsdagens match mot Montreal som Elias Pettersson trasslade in sig i Canadiens Jesperi Kotkaniemi och vred om knät. Det var inga sköna bilder på skadan som kablades ut.

Men nu har Pettersson genomgått en magnetkameraundersökning och den visar att knäskadan inte är så allvarlig som först befarat. Detta berättade tränaren Travis Green för ESPN i samband med mötet Toronto-Vancouver.

Undersökningen ska ha visat ”bara” en lättare ”stukning” av Petterssons knä. Enligt Toronto Suns Lance Hornby ska prognosen kring längden på frånvaron vara runt en till två veckor.

Travis Green says Pettersson slight sprain of MCL, doctors will check back in Vancouver. One to two weeks is the early guess.

— Lance Hornby (@sunhornby) January 6, 2019