Trots nio poäng på sju matcher skickades Brandon Pirri ned till AHL av Vegas förra veckan. Nu är 27-åringen uppkallad till NHL igen, efter att Vegasforwarden William Carrier satts upp på skadelistan.

Efter att ha spenderat hela säsongen i Chicago Wolves i AHL kallades Brandon Pirri upp till NHL av Vegas Golden Knights en dryg vecka innan julafton. Den 27-årige kanadensaren stod för nio poäng (6+3) på sju matcher för Vegas innan han förra veckan, till mångas förvåning, skickades ned till AHL igen.

Nu är Pirri tillbaka i NHL igen.

Enligt Sin Bin Vegas så har kanadensaren blivit uppkallad av Vegas för att ersätta William Carrier.

Pirri skrev på för Vegas inför förra säsongen, men kom bara till spel i två NHL-matcher då. På de två matcherna blev det emellertid tre mål, och 27-åringen har alltså fortsatt producera över en poäng per match när han fått chansen i NHL av Vegas den här säsongen. I klubbens farmarlag Chicago Wolves har Pirri stått för 42 poäng (18+24) på 29 matcher och toppar i och med det hela AHL:s poängliga.

27-åringen draftades av Chicago i andrarundan 2009. Han har spelat NHL-hockey med Chicago, Florida, Anaheim, New York Rangers och Vegas.

Brandon Pirri has been recalled by the Golden Knights. He's expected to be at practice this morning and likely play tomorrow.

William Carrier has been placed on IR to make room for Pirri.

