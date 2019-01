Dominic Moore fortsätter karriären i Schweiz. Foto: Kostas Lymperopoulos/CSM/REX

Dominic Moore fick inget nytt NHL-kontrakt efter att avtalet med Toronto löpte ut i somras. Efter att ha varit klubblös under hela säsongen har 38-åringen nu skrivit på ett kontrakt för resten av säsongen med schweiziska Zürich, skriver klubben på sin hemsida.

Ända sedan Dominic Moores kontrakt med Toronto Maple Leafs gick ut i somras har den 38-årige centerns framtid varit oviss. Moore har gått klubblös under hela säsongen i väntan på att rätt erbjudande ska trilla in, och nu verkar det ha gjort det.

SPELADE SPENGLER CUP

Under måndagen presenterade nämligen schweiziska ligaåttan Zürich Moore som deras nya spelare. Kontraktet gäller för resten av säsongen, skriver klubben på sin hemsida.

Moore var en del av det kanadensiska landslag som under mellandagarna spelade Spengler Cup. 38-åringen stod för två assist på fyra matcher i den klassiska turneringen.

Moore har spelat 897 grundseriematcher i NHL under karriären. 38-åringen har representerat tio NHL-klubbar under karriären, däribland Boston, New York Rangers och Toronto.