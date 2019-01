Filip Forsberg har inte kommit till spel sedan överkroppsskadan han ådrog sig i slutet av november. Nu ser den svenske VM-guldforwarden ut att vara redo för en comeback, enligt Sportsnets Chris Johnston.

En och en börjar Nashvilles skadade stjärnor så sakta komma tillbaka till spel. Häromveckan var P.K. Subban och Viktor Arvidsson tillbaka på isen efter skadeuppehåll och nu ser nästa stjärna ut att vara redo för spel igen.

Enligt Sportnets Chris Johnston ska Filip Forsberg ha återhämtat sig från sin överkroppsskada som han ådrog sig i slutet av november. Svensken deltog på lagets morgonträning och ska således finnas tillgänglig för spel i nattens match mot Toronto.

Filip Forsberg sounds ready to return to the #preds lineup tonight in Toronto. Adds it'll be up to coach Peter Laviolette.

— Chris Johnston (@reporterchris) January 7, 2019