CSKA Moskva har säkrat Gagarin Cup-platsen - trots att 17 grundseriematcher återstår. Foto: Vladimir Fedorenko/IBL Bildbyrå

CSKA Moskva, med Tre Kronor-målvakten Lars Johansson i laget, går som tåget. Under måndagskvällen blev den klassiska klubben klar för Gagarin Cup-slutspelet – trots att 17 matcher återstår av grundserien.

De har fortfarande 17 matcher och 34 poäng att spela om. Trots det är Lars Johanssons CSKA Moskva redan nu klara för vårens Gagarin Cup-slutspel.

CSKA har haft en fantastisk säsong än så länge och har bara förlorat sex av de 45 matcher man spelat än så länge. Något som kanske är än mer imponerande är att man under dessa matcher bara släppt in 55 mål.

FANTASTISK MÅLVAKTSSTATISTIK

CSKA har bara släppt in 1,22 mål per match och lagets målvakter Lars Johansson och Ilja Sorokin har båda två rätt imponerande statistikrader att visa upp. Johansson har under sina 17 spelade matcher bara släppt in 1,03 mål per match och räddat hela 95,4 procent av skotten han ställts mot. Sorokin å sin sida har släppt in 1,25 mål per match och räddat 93,8 procent av skotten i de 29 matcher han spelat.

Tidigare supertalangen Mikhail Grogorenko toppar lagets interna poängliga med sina 38 poäng (13+25) på 40 spelade matcher.