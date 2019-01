Robin Lehner kunde knappast fått en bättre start på det nya året. Efter tre segrar av tre möjliga och en räddningsprocent på 93,5 procent så utsågs svensken till den tredje bästa spelaren i NHL under den gångna veckan.

Robin Lehner fina form från slutet på 2018 håller i sig. Nu prisas han för sin fina inledning på det nya året. Under måndagskvällen meddelade NHL att den svenske burväktaren utsetts till den gångna veckans tredje bästa spelare i hela ligan. Detta efter att han vunnit tre matcher för sitt New York Islanders och räddat 93,5 procent av skotten han ställdes mot på kuppen.

27-åringen har bara släppt in 2,18 mål i snitt på de 21 matcher han stått för Islanders under säsongen. Den Frölundafostrade målvakten har även vunnit elva av matcherna han startat.

Johnny Gaudreau fick priset som NHL:s bästa spelare den gångna veckan. Amerikanen stod för hela elva poäng (5+6) på fyra matcher för sitt Calgary Flames. Brent Burns tog hem andraplatsen genom sina nio poäng (2+7) på tre spelade matcher.

Your @Molson_Canadian Three Stars of the Week:

⭐ @johngaudreau03: 5-6—11 in 4 GP, 1 GWG

⭐⭐ @Burnzie88: 2-7—9 in 3 GP

⭐⭐⭐ @RobinLehner: 3-0-0, 1.99 GAA, .935 SV% pic.twitter.com/U9MvcHbSw7

— NHL (@NHL) January 7, 2019