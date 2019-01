Marcus Högberg startade under söndagskvällen sin fjärde NHL-match i karriären för Ottawa Senators. Men redan i den andra perioden blev han utbytt på hemmaplan mot Carolina till förmån för Anders Nilsson. Till slut kunde Hurricanes vinna med

Det är inte kul att vara Henrik Lundqvist just nu. I nattens match mot Arizona blev han utbytt för andra matchen i rad efter att ha släppt fem puckar förbi sig i New Yorks Rangers nya storförlust. Förra veckan byttes Henrik Lundqvist ut mot

Han är Polens främsta spelare genom alla tider och var under många år en fruktad målskytt i NHL. I dagens Old School Hockey möter vi Mariusz Czerkawski, vars framgångssaga grundlades i Sverige. Att Mariusz Czerkawski är Polens bästa spela

Han var tänkt att bli Montreal Canadiens härförare i försvarsleden när han draftades 2007. Men för drygt två år sedan trejdades P.K Subban iväg till Nashville. Inatt kom assist nummer 300 backen när Predators besegrade just Canadiens med 1-

5 januari, 2019

Tränarna som ska leda All Star-lagen presenterades under lördagen. Det blir de divisionsledande coacherna som får äran att leda varsitt lag. Om tre veckor går All Star-helgen av stapeln. Det är en stor show som NHL bjussar på och som är vi