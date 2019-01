Carey Price Foto: IBL Bildbyrå

Aleksandr Ovetjkin har redan gjort det. Nu lämnar även Carey Price återbud till All Star-helgen i februari.

Atlantic Division får se sig om efter en ny målvakt. Carey Price kommer nämligen inte vara med i divisionens All Star-lag. Precis som Alex Ovetjkin lämnar Montréals stjärnmålvakt återbud.

Han har varit med i evenemanget fem gånger tidigare men nu blir det nej tack. Som straff kommer Price stängas av en match.

– Vi enades om att det bästa för Carey vore att vila och återhämta sig under All Star-uppehållet. Han har haft en skada och vi vill vara säkra på att han håller sig frisk och utvilad under andra halvan av säsongen, säger GM Marc Bergevin till Montréals hemsida.