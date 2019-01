Dubbel lycka för Jussi Ahokas. Foto: Christian J. Stewart / All Over Press Finland

Det är inte bara JVM-guldet som Finlands förbundskapten har anledning att fira Jussi Ahokas. Vid hemkomsten till Finland under måndagskvällen fick han dessutom träffa sin nyfödda son för första gången.

— Han verkar vare en toppenkille, berättade 38-åringen för Yle.

Jussi Ahokas, som mitt under brinnande JVM ifjol ersatte den sparkade Jukka Rautakorpi, ledde de finska junior-lejonen till nationens femte JVM-guld i lördags. Vad som dock inte tidigare framkommit är att han mitt under kvartsfinalen mot Kanada även blev pappa till en son. Faktum är att han föddes i samma stund som Toni Utunen pangade in avgörandet i förlängningen.

När guldvinnarna igår anlände till Finland fick Ahokas träffa sonen för första gången.

— Det går inte att förklara med ord. Det finns inte något finare. Han verkar vare en toppenkille. Stressar inte för mycket, bara sover, säger Ahokas till Yle.