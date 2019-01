Lagkompisen Timothy Liljegren missade JVM på grund av en skada. Nu tvingas även Rasmus Sandin till flera veckors vila.

I en urstark backsida var Rasmus Sandin en av svenskarna som imponerade i JVM, den trista avslutningen av turneringen till trots. Men kvartsfinalen mot Schweiz gav dubbel olycka för backlöftet. Inte nog med att Sverige förlorade – Torontobacken ådrog sig dessutom en armbågsskada.

Enligt The Athletics Scott Wheeler blir Maple Leafs förstaval borta från spel i fyra till sex veckor med den skadan. Det är andra gången den här säsongen Rasmus Sandin är skadad. 18-åringen har därför begränsats till 18 matcher i AHL under säsongen, under vilka han levererat tio poäng (5+5) från sin backplats.

JVM-backen valdes i förstarundan, som spelare 29, i sommarens NHL-draft.

Sandin is out 4-6 weeks with an elbow injury he suffered in the quarterfinals. Keefe calls it a “significant blow.”

— Scott Wheeler (@scottcwheeler) January 8, 2019