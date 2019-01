Efter en trög start poängmässigt sett så har nu Erik Karlsson kommit igång på allvar i San José Sharks. Inatt låg han bakom samtliga mål när hans lag slog Los Angeles Kings med 3-1. Dessutom slog han klubbrekord.

Det har aldrig tidigare hänt i San José Sharks historia att en spelare gjort poäng 13 matcher i följd. Men inatt blev Erik Karlsson den första att lyckas med detta sedan klubben klev in i ligan 1991.

Erik Karlsson is the first player in @SanJoseSharks history to record at least one point in 13 consecutive appearances. #NHLStats #LAKvsSJS pic.twitter.com/g2aUgKMrsi

För inatt låg nämligen Karlsson bakom samtliga tre mål i 3-1-segern mot delstatsrivalen Los Angeles Kings och sedan poängsviten inleddes den 7 december har superbacken från Lannaskede gjort 22 poäng.

Han blev också den 15:e backen genom tiderna i NHL att göra poäng 13 matcher i följd.

Erik Karlsson of the @SanJoseSharks is the 15th different defenseman in NHL history to record at least one point in 13+ consecutive appearances and first since Shayne Gostisbehere from Jan. 19 – Feb. 20, 2016 (5-13—18 in 15 GP). #NHLStats #LAKvsSJS pic.twitter.com/vNjbIb7n1z

— NHL Public Relations (@PR_NHL) January 8, 2019